Вашингтон внимательно изучает вопрос передачи Украине противотанковых ракет Javelin

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Согласно заявлениям официальных лиц в США, Вашингтон внимательно изучает вопрос передачи Украине противотанковых ракет Javelin, и заявляет, что это оружие будет использоваться далеко от линии соприкосновения. "Чтобы оно (оружие - ред.) не было использовано для наступательных операций и не оставлено врагу".

В издании отметили, что такие оговорки в США появились на фоне того, что ранее американское оружие уже попадало на другую сторону конфликта, в частности, в Сирии и Грузии.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.