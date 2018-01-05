|США обеспокоены, что предоставленное Украине оружие может попасть к боевикам, - WSJ
|05.01.2018 18:05
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Вашингтон внимательно изучает вопрос передачи Украине противотанковых ракет JavelinВ США обеспокоены возможным попаданием американского оружия к боевикам на Донбассе, когда его предоставят Украине для сдерживания российской агрессии.
Фото: из открытых источников
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно заявлениям официальных лиц в США, Вашингтон внимательно изучает вопрос передачи Украине противотанковых ракет Javelin, и заявляет, что это оружие будет использоваться далеко от линии соприкосновения. "Чтобы оно (оружие - ред.) не было использовано для наступательных операций и не оставлено врагу".
В издании отметили, что такие оговорки в США появились на фоне того, что ранее американское оружие уже попадало на другую сторону конфликта, в частности, в Сирии и Грузии.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальное оборонительное оружие.