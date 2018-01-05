В немецком Оберхофе состоялся мужской спринт четвертого этапа Кубка мира по биатлону, передает

Лучшую стрельбу между украинwtd продемонстрировал Дмитрий Подручный, не закрыл лишь одну цель при стрельбе лежа. Наш спортсмен уступил 56,3 секунды на финише победителю французу Мартенe Фуркадe (0).

Высокий результат показал и Артем Прима (1+ 1) +1 мин. 20,6 сек отставание и 16 строчка. Другие украинцы разместились следующим образом - Владимир Семаков (0+2) - 43-й, Артем Тищенко (0+1) - 53-й, Руслан Ткаленко (0+3) - 81-й.

Отметим, что тройку призеров сформировали еще двое норвежцев Эмиль Свендсен второй (0) +8,1 сек, а бронзовым призером стал Йоханнес Бё (2+0) +10,2 с.

Добавим, что завтра в немецком городе пройдут две гонки преследования - у мужчин и женщин.

Как сообщал три украинские биатлонистки заработали очки на старте этапа Кубка мира в Оберхофе.

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