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Нарешті! Сергій Лазарєв показав всю свою сім"ю (Фото)
29.12.2019 21:17
Сергій Лазарєв часто публікує фото в Instagram зі своїми дітьми: 5-річним Микитою і однорічною Анною, а ось знімки всієї його родини можна побачити дуже рідко. Але на цей раз співак порадував фото з рідними: з тіткою, двоюрідною сестрою Аліною, мамою Валентиною, сином Микитою та батьком В'ячеславом.

«Сходили з сім'єю на льодове шоу «Спляча красуня». З Тетяною Навкою @tatiana_navka, Аліною Загітовою @azagitova і Петром Чернишовим у головних ролях. Приголомшливо красиве шоу! Спецефекти, костюми, постановки, графіка, світло, прекрасні пісні у виконанні зірок естради, і звичайно ж, прославлені фігуристи! Всім раджу! Я обожнюю Фігурне катання. І всій родині дуже сподобалося! Браво!!!» - написав виконавець.

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Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey)


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