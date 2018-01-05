|Луценко получил от сына подарок за 170 тысяч гривень
|05.01.2018 18:09
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Сын генерального прокурора Юрия Луценко Александр подарил своему отцу дар стоимостью 170 тыс. грн.
Соответствующие изменения 2 января 2018 года Луценко-старший внес в свою декларацию в Едином государственном реестре деклараций, передает агентство УНИАН.
«Подарок в неденежной форме», — говорится в декларации.
В графе «источник дохода» указано — «Луценко Александр Юрьевич».
Как известно, чиновники должны декларировать, в том числе, дар в неденежной форме (движимое имущество, недвижимость и т.д.), если стоимость такого подарка превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.
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