Луценко получил от сына дар за 170 тысяч гривень



Сын генерального прокурора Юрия Луценко Александр подарил своему отцу дар стоимостью 170 тыс. грн. Соответствующие изменения 2 января 2018 года Луценко-старший внес в свою декларацию в Едином государственном реестре деклараций, передает агентство УНИАН. «Подарок в неденежной форме», — говорится в декларации. В графе «источник дохода» указано — «Луценко Александр Юрьевич». Как известно, чиновники должны декларировать, в том числе, дар в неденежной форме (движимое имущество, недвижимость и т.д.), если стоимость такого подарка превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение подарок января александр неденежной луценко Теги: аналитика