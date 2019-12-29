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Екс-солістку "ВІА Гри" вигнали на вулицю з маленьким сином
29.12.2019 22:12
Міша Романова стала новою гостею програми на YouTube «Ходять чутки». У шоу вона розповіла, що її екс-бойфренд, український режисер (його імені співачка не називає), виставив її на вулицю з однорічним сином Мартіном.

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«Батько моєї дитини виставив нас на вулицю. Мабуть, йому не сподобалося щось сказане мною в інтерв'ю. Не знаю, на що він образився, адже я не називала його імені», - поділилася Міша.

Романова зізналася, що колишній коханий відмовився платити оренду за квартиру і «виставив на вулицю власного сина»:

«Я навіть не знала, що це була оренда, просто він нам надавав житло. Тоді він мені сказав: «Плати сама за оренду або відправ рахунок тим, хто тебе підтримує. Побачимося через 16 років». Я зрозуміла, наскільки самолюбство і гординя чоловіка може перекрити здоровий глузд. Адже, по суті, він не мене виставив на вулицю, а власного сина. Це у мене не вкладається в голові», - зізналася співачка.

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