В ходе выборов председателя и депутатов Таировской объединенной территориальной громады (Таирова, Одесская область.), которые состоялись 24 декабря, были обнаружены подозрительные бюллетени.

«Избирательные бюллетени, подлинность которых вызвала сомнения у членов ТИК, были отправлены вчера на государственную экспертизу. На некоторых участках количество корешков расходится с количеством пересчитанных бюллетеней, а вид некоторых вызывает подозрение. Поскольку их аутентичность невозможно установить, что называется «на глаз», было решено обратиться за помощью в компетентные органы», — сообщила председатель районной избирательной комиссии Ирина Яроцкая.

«Хочется особенно отметить пристальное внимание и тщательность подхода как прокуратуры, так и органов нацполиции в этом процессе»,- подчеркнула она.

Напомним, что ряд экспертов отмечали многочисленные нарушения на выборах в Таирово еще в ходе минувшей избирательной кампании в 2015 году. Так, адвокат Виктор Ермолатин отмечает: «В каждый участок, как рассказывали очевидцы, заходили граждане, которые не являются членами громады. Принимали участие в работе комиссии, вмешивались во все. Самые распространенные нарушения это были так называемые «карусели», вбрасывания бюллетеней, ну и жесткое вмешательство в работу комиссии, как и на нынешних выборах. И, при этом, всё было довольно организовано, все таки 6 избирательных участков, это очень серьёзно. Думаю, и СБУ и прокуратура, куда мы уже обратились, дадут таким действиям преступников самую жесткую правовую оценку».

Напомним, что Таировская ТИК уже выиграла апелляцию на решение административного суда о повторном пересчете голосов на избирательных участкак громады.

В ходе повторного рассмотрения бюллетеней на округе №2 расхождение между количеством контрольных талонов избирательных бюллетеней и количеством подписей избирателей, получивших бюллетени, составляет 8,48%, а на округе №3 – 33,95%.

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