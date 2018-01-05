Бизнесмен Ринат Ахметов заинтересован в национализации "Укртелекома", заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от БПП Сергей Лещенко. Лещенко: Окружной суд Никосии – это не так страшно, но все равно неприятно Фото: Сергій Лещенко / Facebook "С одной стороны тут Ахметов, а с другой – Фирташ с Левочкиным (экс-глава Администрации Президента Сергей Левочкин. – ). Ахметов выкупал акции "Укртелекома" после его приватизации. Подавший иск Горбуненко (бывший глава правления банка "Родовід" Денис Горбуненко. – ) работает на Фирташа. Мне пока не до конца понятно: ГПУ подыгрывает Ахметову или это совпадение? Потому что Ахметову выгодна национализация "Укртелекома". Ведь в таком случае он сможет получить обратно свои деньги и рассчитаться с Фирташем. "Укртелеком" – это была неудачная инвестиция Ахметова. В свое время он заплатил за него больше $1 млрд. И, конечно, чтобы минимизировать потери, Ахметову выгодно вернуть его государству. Интересы Ахметова и Генпрокуратуры совпали. Либо это сговор, либо искренний порыв ГПУ", – отметил нардеп.По его мнению, решение кипрского суда станет довольно неприятным для Ахметова."Информацию о том, что деньги за "Укртелеком" Ахметову возвращать не намерены, я не понимаю. Ведь национализация подразумевает возврат средств. Вообще, чтобы рассматривать этот вопрос более подробно, нужно ознакомиться с решением кипрского суда. Конечно, заморозка активов в любом случае неприятна. Например, того же Коломойского (бизнесмен Игорь Коломойский. – ) очень жестко ограничили в расходах. Окружной суд Никосии – это не так страшно, но все равно неприятно", – резюмировал Лещенко.Ахметов может подать апелляцию до 8 января.В 2011 году государство продало 92,79% акций "Укртелекома" за 10,5 млрд грн компании ЕСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. Через два года, в 2013 году, "Укртелеком" перепродали группе СКМ Ахметова.LB.ua пишет, что Raga Establishment ранее называлась Epic Telecom Invest Ltd. На момент приватизации "Укртелекома" эта компания выступила от имени фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ. Горбуненко купил Raga Establishment в 2013 году.Фонд госимущества Украины (ФГИ) пытается вернуть "Укртелеком" государству. В марте 2017 года ФГИ начал подготовку соответствующих документов.19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева расторг арестант по итогам приватизационного конкурса договор с компанией ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", вернув телекоммуникационную компанию в собственность государства. Компания ЕСУ подала апелляцию на это решение. 12 декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки укртелекома это ахметова ахметов его Теги: деньги