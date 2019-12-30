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Сестра і мама Кейт Міддлтон відпочивають на Карибських островах (Фото)
30.12.2019 00:22
Поки Кейт Міддлтон з сім'єю святкує Різдво в замку Сандрінгем в Норфолку разом з королевою Єлизаветою, батьки герцогині Кембриджської і молодша сестра відпочивають на острові Сен-Бартс.

Як повідомляє Daily Mail, 36-річну Піппу і 64-річну Керол Міддлтон папараці сфотографували на пляжі в купальниках в компанії батька Кейт - Майкла Міддлтона - і чоловіка Піппи, Джеймса Меттьюса.

Обидві родички Кейт, за словами очевидців, «виглядають чудово - відразу видно, що вони регулярно займаються спортом».

До речі, в минулому році сім'я Міддлтон також відпочивала на Сен-Бартельмі. Свекор Піппи володіє там готелем Eden Rock.

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