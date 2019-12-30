42-річний Орландо Блум і 35-річна Кеті Перрі зустрічаються вже чотири роки. В цей час відносини пари не були безхмарними, але тепер вони твердо мають намір створити сім'ю.







Закохані оголосили про заручини в День святого Валентина в цьому році. Шанувальники знаменитостей впевнені, що вони одружаться вже в наступному році.



Зірка «Володаря кілець» зізнався, що не тільки готовий до весілля, але і мріє про поповнення в сімействі. Він упевнений, що з Кеті вийде відмінна мама.



«Послухайте, я люблю дітей, мені подобається, як вона чудово ладнає з дітьми. Ми дуже націлені на дітей. Вона сама, як дитина, так що дітям з нею дуже весело», - поділився Орландо в інтерв'ю The Mirror.

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