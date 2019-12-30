|Орландо Блум хоче дітей від Кеті Перрі
|30.12.2019 00:59
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Закохані оголосили про заручини в День святого Валентина в цьому році. Шанувальники знаменитостей впевнені, що вони одружаться вже в наступному році.
Зірка «Володаря кілець» зізнався, що не тільки готовий до весілля, але і мріє про поповнення в сімействі. Він упевнений, що з Кеті вийде відмінна мама.
«Послухайте, я люблю дітей, мені подобається, як вона чудово ладнає з дітьми. Ми дуже націлені на дітей. Вона сама, як дитина, так що дітям з нею дуже весело», - поділився Орландо в інтерв'ю The Mirror.
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