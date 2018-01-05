Главная елка Киева вошла в ТОП-10 мира По теме: Главная елка страны 2018, которую торжественно открыли на Софийской площади 19 декабря, вошла в десятку самых красивых в мире, передает со ссылкой на . Даже несмотря на то, что в этом году перед тем, как украсить украинскую столицу и подарить людям праздник, она преодолела немало испытаний на пути из Ивано-Франковской области в столицу. Из-за снегопада ее везли в аж 5 дней. За это время дерево "потрепали" и доставили на место назначения не в лучшем виде. Но даже после только пережитого она вошла в десятку самых красивых елок мира, пишет "Vogue.ua". Кроме украинской красавицы в ТОП-10 вошли елки Нью-Йорка, Афин, Милана, Гонконга, Вашингтона, Парижа и Ватикана. В десятку лучших также вошли сразу две новогодние елки Рима. Люди все чаще отказываются от традиционных новогодних елок и сосен. Зато создают импровизированные праздничные деревья из посуды, колбасы и раскрашенных бутылок.











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