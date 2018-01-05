Главная елка Киева вошла в ТОП-10 мира По теме:
Главная елка страны 2018, которую торжественно открыли на
Софийской площади 19 декабря, вошла в десятку самых красивых в
мире, передает со ссылкой на . Даже несмотря на то,
что в этом году перед тем, как украсить украинскую столицу и
подарить людям праздник, она преодолела немало испытаний на пути из
Ивано-Франковской области в столицу. Из-за снегопада ее
везли в аж 5 дней. За это время дерево "потрепали" и доставили на
место назначения не в лучшем виде. Но даже после только пережитого
она вошла в десятку самых красивых елок мира, пишет "Vogue.ua".
Кроме украинской красавицы в ТОП-10 вошли елки Нью-Йорка, Афин,
Милана, Гонконга, Вашингтона, Парижа и Ватикана.
В десятку лучших также вошли сразу две новогодние елки Рима.
Люди все чаще отказываются от традиционных новогодних елок и
сосен. Зато создают импровизированные праздничные деревья из
посуды, колбасы и раскрашенных бутылок.
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