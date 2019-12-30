|На сайте Рады опубликовали текст законопроекта о медиа от «Слуг народа»
|30.12.2019 05:35
|
На сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта о медиа, поданного народными депутатами от партии «Слуга народа».(function() })();
Согласно закону, субъектами названы, в частности, субъекты в сфере онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов и провайдеры платформ общего доступа к информации.
Лицензированию подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставка электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса.
В законопроекте отмечается, что обязательной регистрации подлежат субъекты, которые осуществляют вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.
Кроме того, субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации.
Документом также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства. Ограничительные меры за нарушение требований законодательства и/или условий лицензии согласно законопроекту являются: взыскание штрафа; аннулирование лицензии и/или отмена регистрации; запрет распространения медиа на территории Украины.
Отметим, что отдельным разделом законопроекта определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией. Так, в медиа запрещается распространять:
Кроме того, Национальный совет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль за таким иностранным линейным медиа осуществляется физическими или юридическими лицами – резидентами государства-агрессора. Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.