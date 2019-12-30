Незважаючи на свій дитячий вік, принцеса Шарлотта встигає командувати всім монаршим будинком. Про це розповіла королівський експерт Ліббі Первс.







4-річна дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма володіє норовливим характером, який змушує батьків «попітніти». Одного погляду маленької командирші буває досить, щоб нав'язати батькам свою волю.



«Це сила маленьких дівчаток в цьому віці, з якою доводиться рахуватися. Такі малятка стають найсильнішою особистістю в будь-якому будинку. Вони зухвало дивляться на батьків, які безпорадно їм здаються», - цитує Ліббі видання Mail Online.



На відміну від сестри, 6-річний принц Джордж володіє більш спокійним і м'яким характером.