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Експерти: 4-річна дочка Кейт Міддлтон маніпулює королівською родиною
30.12.2019 06:13
Незважаючи на свій дитячий вік, принцеса Шарлотта встигає командувати всім монаршим будинком. Про це розповіла королівський експерт Ліббі Первс.

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4-річна дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма володіє норовливим характером, який змушує батьків «попітніти». Одного погляду маленької командирші буває досить, щоб нав'язати батькам свою волю.

«Це сила маленьких дівчаток в цьому віці, з якою доводиться рахуватися. Такі малятка стають найсильнішою особистістю в будь-якому будинку. Вони зухвало дивляться на батьків, які безпорадно їм здаються», - цитує Ліббі видання Mail Online.

На відміну від сестри, 6-річний принц Джордж володіє більш спокійним і м'яким характером.

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