Ірина Шейк проводжає рік в компанії близької подруги Інги Рубінштейн. У своїх сторіз давні подруги «обмінялися люб'язностями» - виклали один одного в купальниках на умиротвореному піщаному узбережжі. Однак фотографія із зображенням Ірини вийшла куди більш пікантною: супермодель проводжає захід у неоновому бікіні, правда, в кадр потрапила найвидатніша частина тіла зірки fashion-індустрії. На замітку відпочивальникам - рожевий кислотний відтінок досі популярний.



