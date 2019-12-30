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Нова пікантна фотографія Ірини Шейк
30.12.2019 07:08
Ірина Шейк проводжає рік в компанії близької подруги Інги Рубінштейн. У своїх сторіз давні подруги «обмінялися люб'язностями» - виклали один одного в купальниках на умиротвореному піщаному узбережжі. Однак фотографія із зображенням Ірини вийшла куди більш пікантною: супермодель проводжає захід у неоновому бікіні, правда, в кадр потрапила найвидатніша частина тіла зірки fashion-індустрії. На замітку відпочивальникам - рожевий кислотний відтінок досі популярний.

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