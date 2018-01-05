В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики, уверен министр.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал хорошие новости в течение января о заходе лоукостера Ryanair на рынок Украины, информирует еizvestia.com.

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Об этом министр заявил в эфире «Еспресо ТВ».

По словам Омеляна, ирландский лоукостер будет в Украине в 2018 году. В стране должны быть конкуренция и недорогие авиаперевозчики.

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«Украинцы готовы летать, более того, иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и открывать для себя наше государство, а это существенно для развития как бизнеса, так и туристических контактов», – отметил Омелян.

Как сообщали новости дня ранее, коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан анонсировал в марте 2017 года рейсы ил Киева и Львова. Стоимость билетов прогнозировали на уровне от €20.

Директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин сообщил 5 июля о подписании договора с авиаперевозчиком. Однако уже 7 июля «Борисполь» заявил о прогнозируемых убытках аэропорта в размере 2 млрд грн в год, которые будут вызваны некоторыми требованиями Ryanair.

Лоукостер отменил полеты в Украину 10 июля из-за невыполнения аэропортом договоренностей, достигнутых компанией с украинским Министерством инфраструктуры.

По заявлению авиакомпании, киевский аэропорт выбрал защиту компаний с высокими тарифами (например, МАУ) и лишил украинцев доступа к низким европейским тарифам.

В июле Рябикин сообщил о возобновлении переговоров. В ноябре 2017 года Омелян заявил о прогрессе в переговорах.

Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 1800 рейсов в сутки.

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