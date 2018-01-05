Президент США Дональд Трамп заявил, что закрыл доступ в Белый дом автору книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Майклу Вулффу. Книга Вулффа о Трампе должна выйти 9 января Фото: EPA "Я закрыл доступ к Белому дому для автора фальшивой книги (на самом деле я ему несколько раз отказывал)! Я никогда не разговаривал с ним о книге – полной лжи, искажений и несуществующих источников", – написал Трамп в Twitter. I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г. В основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США. Она должна появиться в продаже 9 января.На этой неделе издательство начало рассылку тиража, а журналы New York и The Hollywood Reporter опубликовали отдельные главы. Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.3 января адвокат ЧарльзХардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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