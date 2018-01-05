|Трамп о книге Вулффа: Полна лжи, искажений и несуществующих источников
|05.01.2018 18:20
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I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
В основу книги Вулффа легли беседы с более чем 200 бывшими и действующими сотрудниками избирательного штаба Трампа и администрации США. Она должна появиться в продаже 9 января.На этой неделе издательство начало рассылку тиража, а журналы New York и The Hollywood Reporter опубликовали отдельные главы. Книга уже заняла первое место в списке бестселлеров на портале Amazon.3 января адвокат ЧарльзХардер направил письмо бывшему советнику президента Стивену Бэннону, высказывания которого приводятся в книге. Юрист утверждает, что тот нарушил многие положения трудового договора, когда разглашал конфиденциальную информацию.Бэннон в книге подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок".
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