Назар - не самый знаменитый между армии провидцевв Украине. Однако, именно он в абсолютно спокойное время, в самом начале 2013-го года рассказал нам о будущем Украины, сообщает со ссылкой на "".

Добиться ответа от астрологов, провидцев и прочих экспертов в области тайного насчет будущего Украины очень сложно. Большинство из них политикой не занимается, а для остальных предугадать дальнейшее развитие событий в странах и вовсе не представляется возможным.

Тем не менее, экстрасенс Назар Лебяк взялся за эту непосильную задачу. Назар – не самый известный между армии провидцев в Украине. Тем не менее, именно он в совершенно спокойное время, в самом начале 2013-го года он рассказал нам о будущем Украины. По его словам, уже осенью-2013 у украинцев массово возникнут неудовлетворенность и готовность к протестам, что выльется в уличные протесты, которые захлестнут страну. Дальше Назар говорил о пролитой крови и даже боевых действиях, которые наступят после народных восстаний. Кроме него, никто не мог предугадать, что так и случиться. Поэтому с тех пор мы взяли за правило каждый год узнавать у Назара Лебяка, что нас ждет в будущем. Кстати, в прошлом году Лебяк напророчил, что осенью-2017 будет массовое недовольство масс и предстоит решать внутренние конфликты. Чем не ситуация с Михомайданом?

Чего же ждать в 2018?

- На востоке государства затишья ждать не следует – бои будут продолжаться. Будут жертвы и травмы, как между военнослужащих, так и гражданского населения – но для них этот будут лишь единичные случаи, - говорит Назар Лебяк.

То, за что, в том числе, вышли люди на Майдан - реформирование и перемены, так и не произойдет – по крайней мере, в этом году. Ощутимых перемен в этом направлении для жителей не будет.

- Но это не касается отдельных городов, - отмечает Назар Лебяк. – На местах чиновники все-таки постараются для людей.

В экономическом плане, к сожалению, не стоит надеяться на улучшение. Грядет очередная волна инфляции, в течение года доллар вырастет еще на 2-3 гривны. Единственная сфера, представителей которой будет сопровождать успех, хотя и небольшой, это IT-бизнес.

Территориальных изменений не будет. Во всем остальном – затишье. Также между друзей Украины появится новое государство, которое окажет поддержку – из стран Западной Европы.

Гороскоп от экстрасенса: Львам стоит опасаться воды и поездок, а Весы ждет новая любовь

Накануне Нового 2018-го года всем интересно узнать – что же их ждет в течение следующих 12 месяцев. Часто люди ориентируются на гороскопы, которые уж никак нельзя назвать неправдивыми – влияние звезд доказано учеными. "КП" в Украине", помимо экспертов в этом вопросе, астрологов, решила узнать мнение экстрасенсов. Мы с провидцем Назаром Лебяком, который регулярно удивляет нас своими прогнозами – вернее, тем, что они, несмотря на мнение скептиков, сбываются. Для читателей "КП" в Украине" Назар составил гороскоп для всех знаков зодиака на следующий год.

Козерог

Представителям этого знака следующий год сулит успех в карьере. Не обделит Желтая Земляная Собака и семейным счастьем – Козерогам удастся соблюдать баланс между работой, в которой они часто являются трудоголиками, и семьей – в личной жизни все будет прекрасно. Едва ли половинки таких осторожных людей, как рожденные под этим знаком, заметят что-то подозрительное, но всех же стоит держать нос по ветру. Обычно верные Козероги заметят и более прекрасные "цветки" в своем окружении или между новых знакомых. Возможно, ваш осторожный избранник/избранница начнет посматривать налево. Большая вероятность такого развития событий между мужчин. Женщинам звезды обещают интересные путешествия.

Водолей

Водолеи также смогут похвастать эффективной работой – их трудоспособность не пройдет не замеченной, возможен прыжок по карьерной лестнице вверх, повышения. Удовлетворить свои амбиции на работе в этом году им удастся. Но следует внимательнее относиться к своим возлюбленным – в этой сфере их ждут неприятности, особенно – в первой половине года. Поэтому следует уделять больше времени, чем вы привыкли, своей семье или партнеру. Это касается как окольцованных Водолеев, так и тех, кто все еще не решился переступить порог загса. В остальном все будет ровно.

Рыбы

В первой половине года в жизненном море Рыб будет полный штиль, но во второй все понемногу начнет двигаться. Их поджидают неприятные сюрпризы и проблемы – в том числе, и на работе. Конечно, катастроф не стоит опасаться, но нужно быть внимательными. Например, именно Рыбы могут стать темой для обсуждений №1 в курилках – будет много тайных сплетен. Зато в личной жизни все будет стабильно.

Овен

За свое счастье придется побороться. И женщин, и мужчин ждут трудности в общении с второй половинкой, недопонимания, следовательно придется забыть о своей гордости и делать шаги навстречу, если хотите сохранить союз. Сотрудникам научной сферы звезды сулят благоприятный год – вероятно, вы станете авторами новых изобретений и технологий. Мужчинам-Овнам придется искать общий язык со своими возлюбленными. А вот о поездках придется на время забыть – в плане туризма и посещения новых мест этот год будем бедным.

Телец

Темпераментные Тельцы найдут точку опоры, равновесие и спокойствие. Этот год для них является временем духовного обогащения. Материальное для представителей этого знака должно отступить на второй план – думайте о своем самосовершенствовании. И это не пройдет зря – звезды обещают Тельцам карьерный рост и хорошие заработки.

Близнецы

Желтая Земляная Собака в этом году будет покровительствовать мужчинам-Близнецам, которые стремятся к удовлетворению своих амбиций на работе – их ждет развитие карьеры, саморазвитие, приятные бонусы за проделанный труд. Также стоять на месте не будут представители творческих профессий. Женщины заведут новые знакомства, которые имеют все шансы закончиться романами.

Рак

Этот знак должен тщательно следить за собой, продумывать все свои решения – возможны легкомысленные и импульсивные поступки, которые могут сыграть совсем не на руку Ракам. В работе – затишье, в этом году креативность не будет коньком у рожденных под этим знаком зодиака. В семье все будет без перемен, но это не касается неженатых/незамужних Раков.

Лев

У женщин-Львов этот год пройдет с романтическим флером – причем звезды обещают не просто цветы и конфеты от поклонников, но и яркие любовные приключения. Особенно успешным год будет для творческих и верующих, религиозных людей, например – монахинь. Женщинам звезды не советуют ехать в мусульманские страны. Возможны и неприятности на воде – следует быть осторожным во время купания. На это уже следует обратить внимание. К примеру, не рисковать с нырянием в прорубь на Крещение.

Дева

Дев также ждет романтика и связанные с ней приключения – как женщин, так и мужчин. В работе, особенно – в бизнесе, появятся надежные партнеры. Но следует остерегаться напрасной траты денег на вещи далеко не первой необходимости. В наступающем году все старое должно уйти из жизни представителей этого знака, а место уходящего займет новое – обязательно. Для Дев год Желтой Земляной Собаки обещает время перемен во всех сферах.

Весы

Жизнь людей, родившихся под этим знаком, изменится. Тут уж как рассудить – в лучшую или худшую сторону. Мужчинам звезды обещают найти новую любовь. Весы, представители сильной половины человечества, найдут любовницу – особенно это касается людей старшего возраста. Перемены ожидаются во всех сферах – не значительные, но очень заметные для их близких. Работникам публичной сферы это сыграет на руку. У бизнесменов появятся новые заинтересованные партнеры. В остальных сферах все будет спокойно.

Скорпион

Представителей этого знака могут подстерегать подставы на работе – присмотритесь к коллективу и не бросайте лишних слов, не хвалитесь, да и вообще не пытайтесь выделиться на фоне других. Ваш успех и так привлекает внимание недоброжелателей. Тех, кто занимается творчеством, ждет новый виток в карьере, также у этих людей есть шанс полностью раскрыть свой потенциал. В других сферах жизни – некоторый застой, все будет стабильно и без перемен. Но возможна хроническая усталость, так что учитесь посвящать время и себе, своему отдыху, а не только работе.

Стрелец

И женатых/замужних, и одиноких Стрельцов ждут новые любовные чувства – но до какой степени они дойдут, зависит от вас. Возможности будут, главное – не упустить их. Либо же не ввязываться, если дорожите семьей. В карьере Желтая Земляная Собака также поможет, особенно это касается сотрудников научной сферы – их труд будет вознагражден. Да и в личной жизни вредить не будет – у семейных Стрельцов в этом году может появиться ребенок, или, кто уже испытал счастье материнства-отцовства, ощутит это еще раз.

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