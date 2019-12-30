В Австралии из-за риска распространения пожаров эвакуировали десятки тысяч людей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Австралии из-за риска распространения пожаров эвакуировали десятки тысяч людей
30.12.2019 08:53
В Австралии из-за пожаров эвакуировали десятки тысяч людей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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