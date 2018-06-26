В аннексованном Крыму в Ялте обокрали локальный банк: у вкладчиков похищено около 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает местное агентство “Крыминформ”, передает

“У вкладчиков банка „Рублев“ похищены средства на общую сумму 1,5 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.

В частности, агентство ссылается на местные СМИ, цытируются показания потерпевших вкладчиков.

“Мне позвонили вчера из банка в половине седьмого вечера, предложили приехать и проверить ячейку, сказали, что произошло ЧП. Ситуацию не объяснили. Сегодня утром, по приезду в банк, выяснилось, что все ячейки раскрыты”, — передают слова одного из пострадавших журналисты.

Как отмечается, по предварительным данным кража произошла в пятницу, 22 июня, однако заметили ее только на следующей неделе, в понедельник, 25 июня.

“В семи ячейках ничего не обнаружено. На данный момент в отделение банка съезжаются другие вкладчики, чтобы проверить свои сбережения уже в присутствии сотрудников полиции. Предварительная сумма ущерба составила 1,5 миллиона долларов”, — отметила одна пострадавших.

По словам пострадавших, из ячеек в целом пропало около 1,5 миллиона долларов.

Информацию о краже проверяют в “правоохранительных органах” города Ялта.

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