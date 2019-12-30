Об этом во время пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" сообщили Президент Владимир Зеленский и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает Укринформ.

"У нас 17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около тридцати человек, которые отказались участвовать в обмене. Они продолжают отбывать наказание", - сказала Лутковская.

"То есть около 50 человек останется за решеткой", - добавил Зеленский.

По его словам, некоторые из тех, кто отказался от обмена, добывает последние месяцы наказания в Украине.

"Некоторые из них освобождается в феврале, а кое-кто становится свободным в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже закончился. А кое-кто из них вернется за решетку. Это их выбор", - сказал он.

Как рассказал Президент, было договорено, что освобождаются "все подтвержденные на всех подтвержденных".

"Другие люди - не подтверждены пока, но у нас есть информация, что их еще немало, украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях и в России. Мы работаем над этим", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 29 декабря, на КПВВ “Майорское” в Донецкой области состоялся обмен пленными.

Всего Украине вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 лицо, но 14 отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, должно быть освобождено 80 украинских пленных. Также она не исключала, что количество людей могло измениться. Четверо удерживаемых в ОРДЛО людей отказались от обмена.

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