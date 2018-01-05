Во время массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабад индийский монах садху сдвинул членом микроавтобус, чтобы доказать свою святость. Об этом сообщает Metro .

На путешествие съезжаются тысячи людей со всей страны, встречаясь в месте, где сливаются вместе три священных реки Ганг, Ямуна и Сарасвати.

Известно, что в индуизме садху являются монахами, которые отреклись от мира и земных наслаждений. Люди уважают их и в то же время боятся их проклятий. Также считается, что своими духовными практиками садху исправляют как свою карму, так и карму всех людей. Для этих монахов не существует общих духовных практик: некоторые уходят жить в пещеры, другие годами сидят в одной позе, третьи курят коноплю и, таким образом, постигают природу космоса и Бога.

Как сообщал svodka.net, во вторник, 26 декабря, в Индии погибли 10 человек при наезде автобуса на толпу паломников , сообщила местная полиция.

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