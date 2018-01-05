Недалеко от египетского города Луксор разбился легкий шар с туристами на борту. один человек погиб, есть раненые.

Как сообщают местные власти, на борту воздушного средства было 20 человек, погибший же турист прибыл из Южной Африки.

Мэр города Махмуд Бадр подтвердил информацию о крушении. Он добавил, что следит за состоянием здоровья пассажиров, которые находятся в местной больнице. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

На воздушном шаре находились иностранцы из Южной Африки, Аргентины, Испании, а также туристы из Египта. На место крушения прибыло около 20 карет скорой помощи.

Древний город Луксор находится на берегах реки Нил на юге Египта, пользуется популярностью между туристов благодаря множеству археологических памяток.

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