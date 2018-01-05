Судя по последним решениям, принятым в Кремле в отношении силового блока, а также по тому факту, что президент Путин идет на очередные выборы, он готовится к внутренней, а не к внешней войне.

Такое мнение «Обозревателю» высказал военный знаток Олег Жданов, информирует еizvestia.com.

Отвечая на вопрос, почему, несмотря на многочисленные прогнозы о том, что путинское окружение в основной массе против его нового президентского срока, Путин все-таки идет на выборы, знаток пояснил: «Бункер» побеждает «хунту» благодаря огромному админресурсу» («бункер» — условное название преданной Путину российской политической элиты, «хунта» — часть элиты, выступающая за смену лидера. – Ред.)

Вместе с тем Жданов обратил внимание на знаковые перемены в силовых структурах РФ. «Напомню, в 2015 году была создана российская национальная гвардия численностью 200 тысяч человек, в ноябре 2016 года ее численность увеличивают до 400 тысяч. По штату сухопутные войска вооруженных сил России составляют 400 тысяч. Видимо, понимая, что они не успевают сформировать 400 тысяч, в мае 2017 года Путин издает приказ о том, что вооруженные силы России действительно подчиняются национальной гвардии».

«То есть Путин реально готовится к внутренним протестам. Это приоритетная задача», — убежден знаток.

По его мнению, «именно в этом контексте надо воспринимать заявления наших политиков, что «завтра Путин нападет». Нет, Путин готовится к внутренней войне. И этот факт, в первую очередь, обусловливает то, что он все-таки идет на выборы».

«Кстати, начало предвыборной кампании он предусмотрел в двух ипостасях: как самовыдвиженец и от партии «Единая Россия». Он был готов к любому варианту развития событий. Разница в подписях: в первом случае требуется 2 миллиона, во втором – 100 тысяч», — заметил Жданов.

«Это говорит о том, что он власть просто так не отдаст», — убежден знаток.

По его оценкам, «главным фактором смены власти в России, как и в Российской империи, будет дворцовый переворот. Я знаю, что он победит на выборах, что за него проголосуют 84%, а в регионах – 105%, как это было в прошлый раз — настолько все его любят. Но поверьте, если заговор состоится, он произойдет независимо от рейтинга лидера. И инициатором будет «комитет национального спасения», то есть «хунта».

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