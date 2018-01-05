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"Она отдала всю свою жизнь мне". Винник рассказал о своей возлюбленной
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05.01.2018 18:28
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Певец Олег Винник рассказал об отношениях со своей пассией. Винник:
Без этой женщины не было бы Олега. Не было бы Фото: пресс-служба
Олега Винника Об этом он рассказал в интервью программе Hard."Это
человек, который отдал всю свою жизнь мне, и без которой не было бы
Олега. Не было бы. Она, кстати, у меня тоже очень талантливая", –
рассказал певец о возлюбленной.Он отказался отвечать, является ли
эта женщина его женой."Я не хочу говорить, называть... Жена, одна,
две, три... Хорошо, а если у тебя есть жена, а ты один раз женат?"
– предположил Винник возможные вопросы.Ранее в программе "БАЦМАН"
Винник признавался, что у него есть возлюбленная.31 июля 2017 года
Виннику исполнилось 44 года.Сольную карьеру в Украине певец начал в
2011 году. Ранее пел в мюзиклах "Отверженные".
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