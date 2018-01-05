Певец Олег Винник рассказал об отношениях со своей пассией. Винник: Без этой женщины не было бы Олега. Не было бы Фото: пресс-служба Олега Винника Об этом он рассказал в интервью программе Hard."Это человек, который отдал всю свою жизнь мне, и без которой не было бы Олега. Не было бы. Она, кстати, у меня тоже очень талантливая", – рассказал певец о возлюбленной.Он отказался отвечать, является ли эта женщина его женой."Я не хочу говорить, называть... Жена, одна, две, три... Хорошо, а если у тебя есть жена, а ты один раз женат?" – предположил Винник возможные вопросы.Ранее в программе "БАЦМАН" Винник признавался, что у него есть возлюбленная.31 июля 2017 года Виннику исполнилось 44 года.Сольную карьеру в Украине певец начал в 2011 году. Ранее пел в мюзиклах "Отверженные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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