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В ОП опубликовали полный список освобожденных из ОРДЛО украинцев
30.12.2019 10:44
76 украинцев: в ОП обнародовали полный список вернувшихся из ОРДЛО граждан
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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