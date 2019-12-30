Погода, Новости, загрузка...
В ОП опубликовали полный список освобожденных из ОРДЛО украинцев
30.12.2019 10:44
76 украинцев: в ОП обнародовали полный список вернувшихся из ОРДЛО граждан Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 