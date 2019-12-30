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Иран пригрозил уничтожать корабли-разведчики в районе совместных учений с РФ и Китаем
30.12.2019 10:53
Заместитель командующего и начальник штаба вооруженных сил Ирана Хабибулла Саяри пригрозил сбивать любые разведывательные средства в районе проведения совместных военных учений с Китаем и РФ.

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Об этом сообщает Tasnim.

"Совместные учения это не шутки, и мы не шутим. Любые средства, как водные, так и воздушные, будут сбивать в районе проведения учений", — заявил Саяри.

"Определенная информация об учениях будет обнародована, но тайная информация никому не будет предоставлена", - добавил Саяри.

Как сообщалось, РФ, Иран и Китай проводят совместные четырехдневные военно-морские учения в Индийском океане с 27 декабря.

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