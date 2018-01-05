Розничные цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти. В среднем стоимость топлива выросла на 20-30 коп, передает со ссылкой на .

В сетях ОККО и "Нефтек" все виды топлива подорожали на 50 коп./л. На АЗС OKKO бензин марки А-92 продают по 30,49 грн/л, А-95 по 31,49 грн/л. Литр А-95+ стоит 32,49 грн, а литр ДТ 28,99 грн, пишет enkorr.

На заправках "Нефтек" литр А-92 можно купить за 28,49 грн, А-95 за 29,49 грн. За бензин А-95+ нужно заплатить 30,49 грн/л. Дизтопливо стоит 26,99 грн/л.

В АЗС Marshal бензины А-92 и А-95 подорожали на 20 коп./л. Продают по 26,00 грн/л и 26,60 грн/л, соответственно. ДТ выросло в цене на 40 коп./л до 24,60 грн/л.

"БРСМ-Нафта" подняла цены на все виды топлива на 20-24 коп./л.

В "А-95" отметили, что 5 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросли на 6 коп./л. А бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 7 коп./л.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает ввести пошлину на импорт нефтепродуктов на 5,5%. По мнению директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева такое решение исключительно лоббистское. Оно не приведет к пополнению государственной казны или уменьшения цен на нефтепродукты. Напротив, существует риск, что цена горючего возрастет где-то на 1 грн.

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