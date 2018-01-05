|Самую дорогую похищенную бутылку водки обнаружили пустой
|05.01.2018 18:35
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Бутылку водки производства компании Dartz Motorz, которая оценивается в $ 1,3 млн, обнаружили целой, но пустой.
Емкость из золота и серебра, украшенную бриллиантами обнаружили на строительной площадке в Копенгагене, сообщила местная полиция в своем Twitter
«Найдена дорога бутылка водки, которая была украдена на Вестербро в ночь на вторник. Ее обнаружил гражданином на строительной площадке в Шарлоттенлунде», — написали правоохранители.
«Бутылка теперь находится под полицейским присмотром, кажется, она цела. Ее будут обследовать», — говорится во втором твите.
«К сожалению, бутылка пуста», — заявил прессе директор заведения Cafe 33 Брайан Ингеберг.
Директор подозревает в краже бывшего сотрудника бара.На входной двери нет следов взлома. В хранилище коллекции — 1,2 тыс. Бутылок с водкой — похитители попали с помощью дубликатов ключей, считает Ингеберг.
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