Бутылку водки производства компании Dartz Motorz, которая оценивается в $ 1,3 млн, обнаружили целой, но пустой.

Емкость из золота и серебра, украшенную бриллиантами обнаружили на строительной площадке в Копенгагене, сообщила местная полиция в своем Twitter

«Найдена дорога бутылка водки, которая была украдена на Вестербро в ночь на вторник. Ее обнаружил гражданином на строительной площадке в Шарлоттенлунде», — написали правоохранители.

«Бутылка теперь находится под полицейским присмотром, кажется, она цела. Ее будут обследовать», — говорится во втором твите.

«К сожалению, бутылка пуста», — заявил прессе директор заведения Cafe 33 Брайан Ингеберг.

Директор подозревает в краже бывшего сотрудника бара.На входной двери нет следов взлома. В хранилище коллекции — 1,2 тыс. Бутылок с водкой — похитители попали с помощью дубликатов ключей, считает Ингеберг.

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