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В Киеве горела многоэтажка: погиб один человек
30.12.2019 11:02
В Киеве один человек погиб в пожаре в многоэтажке Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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