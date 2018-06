Британский музыкант Барри Гибб стал рыцарем за достижения в музыке. Бисс: Если бы не братья, я бы здесь не стоял Фото: The Royal Family ‏/ Twitter Об этом сообщает AOL.Гибб заявил, что разделяет достижение со своими покойными братьям Морисом и Робином, вместе с которыми основал группу Bee Gees."Если бы не братья, я бы здесь не стоял. Надеюсь и молюсь, что они знают, что произошло и гордятся мной", — сказал Барри Гибб.Фото церемонии разместили на странице королевской семьи в Twitter. Congratulations Sir Barry Gibb!The co-founder of the Bee Gees today received a Knighthood for his services to music and charity. pic.twitter.com/aY50JCMdVj — The Royal Family (@RoyalFamily) 26 июня 2018 г. Bee Gees известны как авторы и исполнители песен Night Fever, Stayin Alive, Jive Talkin, Words.Братья Барри Гибба – Морис и Робин – умерли в 2003 и 2012 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки барри братья гибб что стоял Теги: новости