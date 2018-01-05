Боевики с полуночи осуществили два обстрела, в районе Бутовки выпустили шесть мин

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу дважды обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, украинские военные ответный огонь не открывали, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня зафиксированы 2 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. (…) Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

На Донецком направлении на рассвете боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников близко шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, подчеркнули в штабе.