|Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы
|30.12.2019 11:24
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Свое заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.(function() })();
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Колумбим Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в республике, передает ТАСС.
Свое заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.
«Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке. Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить государственный переворот», – заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.
Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, «сохранять максимальную бдительность и готовность».
«Они не пройдут!» – подчеркнул президент.