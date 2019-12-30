Свое заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Колумбим Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в республике, передает ТАСС.

Свое заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке. Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить государственный переворот», – заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, «сохранять максимальную бдительность и готовность».

«Они не пройдут!» – подчеркнул президент.

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