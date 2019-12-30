Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

30 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в Прикарпатье и в Винницкой области небольшой снег, в Одесской области и Крыму небольшой снег с дождем.

На дорогах страны гололед (в южной части местами).

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях кое-где 8-13° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​в Крыму до 5° тепла.

31 декабря ночью в восточных, днем ​​и в западных и кое-где северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

1 января небольшой мокрый снег (днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков); температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге до 6° тепла). На дорогах кое-где гололед.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​31 декабря и ночью 1 января кое-где порывы 15-20 м/с.

В Карпатах иногда небольшой снег, только днем ​​1 января без осадков; температура ночью 5-10°, днем ​​2-7° мороза.

2-3 января преимущественно без осадков.

Температура ночью от 0-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве и области 30 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололед. Температура ночью 3-5° мороза, днем ​​1-3° мороза. По области - температура ночью 2-7° мороза, днем ​​0-3° мороза.

31 декабря в столице ночью без осадков, днем ​​местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

1 января ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах кое-где гололед.

2-3 января синоптики прогнозируют в Киеве погоду без осадков. Температура ночью от 1-6° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

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