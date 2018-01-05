Температура в городах североиндийского штата Уттар-Прадеш
составляет +6 – 7 градусов по Цельсию, что в два раза меньше
средней температуры для этого времени года. На данный момент на
севере Индии аномально холодно Фото: ЕРА Учебные заведения в штате
Уттар-Прадеш будут закрыты начала следующей недели.В эти дни в
одном из крупных городов штата Аллахабаде была зафиксирована
температура +6,8 градуса по Цельсию, в Джанси – +6, в Варнаси –
+6,4 градуса. Такой показатель примерно в два раза меньше среднего
показателя для этого времени года.В Индии нет центрального
отопления.Сильные морозы стоят этой зимой в США и Канаде.Так, 4
января два главных аэропорта Нью-Йорка прекратили прием и отправку
рейсов, около 3500 рейсов были отменены во всем регионе,
а город занесло снегом.Снегопады зафиксировали даже в южном
штате Флорида. На юге штата Джорджия снег выпал впервые за 30
лет.В США за неделю холодов погибли 18 человек.
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