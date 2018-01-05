Температура в городах североиндийского штата Уттар-Прадеш составляет +6 – 7 градусов по Цельсию, что в два раза меньше средней температуры для этого времени года. На данный момент на севере Индии аномально холодно Фото: ЕРА Учебные заведения в штате Уттар-Прадеш будут закрыты начала следующей недели.В эти дни в одном из крупных городов штата Аллахабаде была зафиксирована температура +6,8 градуса по Цельсию, в Джанси – +6, в Варнаси – +6,4 градуса. Такой показатель примерно в два раза меньше среднего показателя для этого времени года.В Индии нет центрального отопления.Сильные морозы стоят этой зимой в США и Канаде.Так, 4 января два главных аэропорта Нью-Йорка прекратили прием и отправку рейсов, около 3500 рейсов были отменены во всем регионе, а город занесло снегом.Снегопады зафиксировали даже в южном штате Флорида. На юге штата Джорджия снег выпал впервые за 30 лет.В США за неделю холодов погибли 18 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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