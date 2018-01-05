Погода, Новости, загрузка...
Вандалы разгромили один из киевских парков (фото)
05.01.2018 18:42
Вандалы разгромили один из киевских парков (фото) Вандалы разгромили деревянную конструкцию, которая расположена на одной из аллей парка, и срубили молодую сосну.
Фото: КП СЗН Дарницкого района

В Киеве в Дарницком районе неизвестные разгромили Парк партизанской славы.

Об этом сообщили в Facebook районной администрации.

Вандалы разгромили деревянную конструкцию, которая расположена на одной из аллей парка, и срубили молодую сосну.

На данный момент коммунальщики восстанавливают разрушенную конструкцию. Сотрудники районной администрации призывают киевлян воздерживаться от актов хулиганства и вандализма и соблюдать порядок.

«Акт вандализма в парке Партизанской славы. Это уже не в первый раз! Вопрос: стоит ли вообще создавать комфорт и красоту для наших жителей? Стоит! Мы вырастим новое поколение, для которого Европа будет начинаться с дверей квартиры, со двора дом, со входа в парк», — говорится в сообщении администрации.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить