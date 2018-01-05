|Вандалы разгромили один из киевских парков (фото)
|05.01.2018 18:42
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Фото: КП СЗН Дарницкого района
В Киеве в Дарницком районе неизвестные разгромили Парк партизанской славы.
Об этом сообщили в Facebook районной администрации.
Вандалы разгромили деревянную конструкцию, которая расположена на одной из аллей парка, и срубили молодую сосну.
На данный момент коммунальщики восстанавливают разрушенную конструкцию. Сотрудники районной администрации призывают киевлян воздерживаться от актов хулиганства и вандализма и соблюдать порядок.
«Акт вандализма в парке Партизанской славы. Это уже не в первый раз! Вопрос: стоит ли вообще создавать комфорт и красоту для наших жителей? Стоит! Мы вырастим новое поколение, для которого Европа будет начинаться с дверей квартиры, со двора дом, со входа в парк», — говорится в сообщении администрации.
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