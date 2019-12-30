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Самые богатые люди в мире снова увеличили свои доходы
30.12.2019 11:56
Состояние самых богатых в мире людей возросло на 1,2 трлн долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
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