Соединенных Штаты Америки опасаются не реакции России

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Разговоры о том, чтобы вооружить украинцев, воюющих за свою независимость на Донбассе, ведутся в Америке уже давно. В Белом доме взвешивают все «за» и «против», пытаясь осознать все возможные риски столь важного шага. На самом желе, американцы переживают о том, что опасное летальное оружие может оказаться в руках у боевиков. , информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в материале авторитетного американского издания. Авторы подчеркивают, что это отнюдь не теоретическая проблема. Так, в 2014 году, когда война только началась, Соединенные Штаты Америки передали украинским военным радиолокационные системы небольшого радиуса действия. Тогда, как минимум, часть оружия оказалась захвачена боевиками во время ожесточенных боев около Дебальцево. Источники, близкие к министерству обороны Российской Федерации заявили о том, что это не было желанием изучить американские технологии. Этот захват стал, скорее, психологической победой.

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