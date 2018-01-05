Украинские моряки, которых удерживали в сирийском порту Тартус без средств к существованию из-за ареста судна, вечером 5 января вернутся в Украину, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские моряки находятся в Ливане Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Украинские моряки, которых удерживали в сирийском порту Тартус без средств к существованию из-за ареста судна, благодаря усилиям украинских дипломатов уже находятся на украинской земле – в посольстве Украины в Ливане. Работники посольства Украины в течение этой недели работали над их возвращением на родину, и процесс завершается сегодня успешно. Уже вечером рейсом авиакомпании "Браво" Бейрут – Киев наши моряки прибудут в Украину и смогут отметить Рождество в кругу своих семей. В посольстве Украины в Ливане перед отъездом их накормили варениками и поздравили с новогодними праздниками. Ведь у моряков возможностей празднично встретить Новый год не было", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/1536797239707524 Об аресте судна Starshina Derov N.G с украинскими моряками на борту стало известно 3 января.Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщал, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы посольством Украины в Ливане. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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