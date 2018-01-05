Украинские моряки, которых удерживали в сирийском порту Тартус без
средств к существованию из-за ареста судна, вечером 5 января
вернутся в Украину, сообщили в Министерстве иностранных дел
Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские моряки находятся в Ливане Фото: Міністерство закордонних
справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Украинские моряки,
которых удерживали в сирийском порту Тартус без средств к
существованию из-за ареста судна, благодаря усилиям украинских
дипломатов уже находятся на украинской земле – в посольстве
Украины в Ливане. Работники посольства Украины в течение этой
недели работали над их возвращением на родину, и процесс
завершается сегодня успешно. Уже вечером рейсом авиакомпании
"Браво" Бейрут – Киев наши моряки прибудут в Украину и смогут
отметить Рождество в кругу своих семей. В посольстве Украины в
Ливане перед отъездом их накормили варениками и поздравили с
новогодними праздниками. Ведь у моряков возможностей празднично
встретить Новый год не было", – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/1536797239707524
Об аресте судна Starshina Derov N.G с украинскими
моряками на борту стало известно 3 января.Представитель
департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич
сообщал, что все финансовые вопросы – оплата транспортных
расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы посольством
Украины в Ливане.
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