76 на 124: Обмін RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: За год 500 миллиардеров в мире нарастили свои капиталы на 25% - Bloomberg • Гололед и снег с дождем — какими будут последние дни 2019 года • Иран пригрозил уничтожать корабли-разведчики в районе совместных учений с РФ и Китаем • В Минске в пятый раз за месяц протестовали против интеграции с Россией • Лутковская: В ОРДЛО не захотели переезжать 17 человек, еще 30 - отказались от обмена • На Закарпатье зацвели подснежники • Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатоввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Донбасс, обмен военнопленными. 76 на 124: Обмін 491Донбасс, обмен военнопленными. 29 грудня, в "сірій зоні" на Донбасі відбувся обмін полоненими між Києвом і представниками "Л/ДНР". Передача людей пройшла на КПВВ "Майорське".

Всього в рамках обміну підтримувані Росією угруповання "ДНР" і "ЛНР" видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Серед тих, хто був у списку на видачу з України (всього 124 особи), – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.

Літак зі звільненими громадянами України прибув до аеропорту "Бориспіль". Їх зустріли рідні й близькі, а також представники української влади, зокрема, президент Володимир Зеленський. Фоторепортажи Популярные теги полиция, Львов, общество, США, джаз, солдат, Динамо, марш, дети, Александр Зубко, живопись, фотоподборки, животные, заводы, футбол, фотография, Львів, #Євромайдан, ЗСУ, Нацгвардия, зима, корабли, акции, ВСУ, фотоконкурсы, спорт, город, Россия, Сергей Смоленцев, фестивали, аннексия Крыма, традиции, Карпаты, вера, Донбасс, Майдан, выборы, туризм, протесты, соревнования, история, церковь, пейзажи, ВМС, военная техника, парады, милиция, политика, цирк, оккупация, портрет, транспорт, бизнес, праздники, музыка, авиация, Путин, Новый Год, депутаты, архитектура, экология, путешествия, люди, Саакашвили, Одесса, автомобили, Верховная Рада, самолеты, уикенд, митинги, Шахтер, Дмитрий Дятлов, дизайн, фотопроект, АТО, политики, культура, суд, столкновения, беспорядки, Киев, учения, женщины, катастрофы, мода, стихийные бедствия, НАТО, знаменитости, фотографы, выставки, Порошенко, искусство, кошки, природа, тест-драйв, мир, война, юмор, досуг, технологии Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис полиция, Львов, общество, США, джаз, солдат, Динамо, марш, дети, Александр Зубко, живопись, фотоподборки, животные, заводы, футбол, фотография, Львів, #Євромайдан, ЗСУ, Нацгвардия, зима, корабли, акции, ВСУ, фотоконкурсы, спорт, город, Россия, Сергей Смоленцев, фестивали, аннексия Крыма, традиции, Карпаты, вера, Донбасс, Майдан, выборы, туризм, протесты, соревнования, история, церковь, пейзажи, ВМС, военная техника, парады, милиция, политика, цирк, оккупация, портрет, транспорт, бизнес, праздники, музыка, авиация, Путин, Новый Год, депутаты, архитектура, экология, путешествия, люди, Саакашвили, Одесса, автомобили, Верховная Рада, самолеты, уикенд, митинги, Шахтер, Дмитрий Дятлов, дизайн, фотопроект, АТО, политики, культура, суд, столкновения, беспорядки, Киев, учения, женщины, катастрофы, мода, стихийные бедствия, НАТО, знаменитости, фотографы, выставки, Порошенко, искусство, кошки, природа, тест-драйв, мир, война, юмор, досуг, технологииВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters, Офіс президента України, УНІАН, Радіо Свобода, Facebook Україна 30.12.2019



новости украины україни обмін людей все дня Теги: экономика