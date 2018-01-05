|На Киевщине мать бросила детей на пять дней, уйдя праздновать Новый год
|05.01.2018 18:44
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Женщине оказалось безразлично, в каком состоянии ее детиВ селе Таможня у Василькова (Киевская область) 27-летняя мать ушла праздновать Новый год, оставив троих маленьких детей 3-5 лет на пять дней.
Фото: google.com
Женщина поручила присматривать за детьми своему сожителю, но тот запил и не следил за ними, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Этим событием теперь занимаются сотрудники сектора ювенальной превенции, службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Детей забрали в районную больницу, где врачи проводят обследование.
Местонахождение матери установили, но женщине оказалось безразлично, в каком состоянии дети и она продолжила развлекаться. Как оказалось, это не первый случай, следовательно встал вопрос о лишении ее родительских прав.
Напомним, что в Бердичеве мать оставила на два дня в холодном доме трех маленьких детей. Старшему из них - только восемь лет, а младшей девочке - три года.
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