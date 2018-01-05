Женщине оказалось безразлично, в каком состоянии ее дети

Женщина поручила присматривать за детьми своему сожителю, но тот запил и не следил за ними, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Этим событием теперь занимаются сотрудники сектора ювенальной превенции, службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Детей забрали в районную больницу, где врачи проводят обследование.

Местонахождение матери установили, но женщине оказалось безразлично, в каком состоянии дети и она продолжила развлекаться. Как оказалось, это не первый случай, следовательно встал вопрос о лишении ее родительских прав.