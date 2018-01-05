|В Украине в 43 раза выросла заболеваемость корью: пять человек умерли
|05.01.2018 18:47
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По всей территории Украины зафиксировано более 3 тысяч случаев заболеваемости корью. Об этом сообщили специалисты-эпидемологи, передает Днепроград.
Заболеваемость увеличилась в 43 раза, а самые высокие темпы распространения замечены в Ивано-Франковской, Запорожской и Одесской областях. В 15 регионах страны зафиксировали 100 и более вспышек эпидемии. Также сообщается о летальных исходах, включая два случая между детей и три - между взрослых.
Для примера в 2016 году в Украине зарегистрировали приблизительно 100 случаев заболевания корью, в 2017 - уже 3 тысячи.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Японии за год загадочная и потенциально смертельная инфекция унесла жизни 525 граждан страны. Зафиксировано 525 человек с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром.
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