По всей территории Украины зафиксировано более 3 тысяч случаев заболеваемости корью. Об этом сообщили специалисты-эпидемологи, передает Днепроград .

Заболеваемость увеличилась в 43 раза, а самые высокие темпы распространения замечены в Ивано-Франковской, Запорожской и Одесской областях. В 15 регионах страны зафиксировали 100 и более вспышек эпидемии. Также сообщается о летальных исходах, включая два случая между детей и три - между взрослых.

Для примера в 2016 году в Украине зарегистрировали приблизительно 100 случаев заболевания корью, в 2017 - уже 3 тысячи.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Японии за год загадочная и потенциально смертельная инфекция унесла жизни 525 граждан страны . Зафиксировано 525 человек с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром.

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