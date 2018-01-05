|Супрун сделала важное заявление об оплате медицинских услуг
|05.01.2018 18:49
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Каждый украинец бесплатно получит от государства медицинскую страховку.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире «5 канала».
По словам министра, украинцы уже заплатили за свою страховку, платя налоги.
«На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, – это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы – он получает услуги бесплатно», – подчеркнула Супрун.
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