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Супрун сделала важное заявление об оплате медицинских услуг
05.01.2018 18:49
Супрун сделала важное заявление об оплате медицинских услуг По словам министра, украинцы уже заплатили за свою страховку, платя налоги.

Каждый украинец бесплатно получит от государства медицинскую страховку.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире «5 канала».

По словам министра, украинцы уже заплатили за свою страховку, платя налоги.

«На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, – это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы – он получает услуги бесплатно», – подчеркнула Супрун.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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