Каждый украинец бесплатно получит от государства медицинскую страховку.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире «5 канала».

По словам министра, украинцы уже заплатили за свою страховку, платя налоги.

«На первичном звене пациенты не должны оплачивать ничего: здесь есть 100% покрытие от государства. Те тарифы, которые определяются, – это тарифы, сколько государство будет платить врачам. Пациент не платит тарифы – он получает услуги бесплатно», – подчеркнула Супрун.

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