Соединенные Штаты Америки опасаются, что предоставленное Украине летальное оружие попадет в руки врагу. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, передает .

"США планируют вооружить Украину, разъярив Россию и усугубив и без того плохие отношения, но больше беспокоит оружие, попавшее в руки врага - как это было раньше", - пишет газета.

В частности, отмечено, что в 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от Дебальцево, оказалась в руках боевиков.

Поэтому, сообщается, что официальные лица в США тщательно изучают передачу Украине противотанкового оружия Javelin. Поэтому им будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы оружие не было использовано для наступательных операций и не было оставлено врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис надеется, что пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву, будет незначительным.

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