|США опасаются, что предоставленное Украине оружие попадет в руки врагу – WSJ
|05.01.2018 18:50
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Соединенные Штаты Америки опасаются, что предоставленное Украине летальное оружие попадет в руки врагу. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, передает .
"США планируют вооружить Украину, разъярив Россию и усугубив и без того плохие отношения, но больше беспокоит оружие, попавшее в руки врага - как это было раньше", - пишет газета.
В частности, отмечено, что в 2014 году, когда США передали
радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии,
одна из таких установок, которая была расположена неподалеку от
Дебальцево, оказалась в руках боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис надеется, что пока никто не захочет ворваться в Украину, влияние летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву, будет незначительным.