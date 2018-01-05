Нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич заявил, что некорректно вспоминать о его драке в 2009 году с тогдашним главой МВД Юрием Луценко в программе "Шустер LІVE", так как вопрос касался членов семьи. Об этом Шуфрич заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шуфрич: Я думаю, некорректно сейчас это вспоминать Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Отвечая на вопрос, что случилось тогда в студии, Шуфрич ответил: "Личное"."Я думаю, некорректно сейчас это вспоминать, потому что это вопрос, касавшийся членов семьи", – добавил нардеп.В 2009 году Луценко был министром внутренних дел Украины, а Шуфрич – нардепом от Партии регионов."Как только Юрий Витальевич (Луценко. – ) открыл дверь, чтобы выйти из студии, к нему сзади подбежал Шуфрич и набросился на него. Он пытался ударить его в щеку, но Луценко увернулся и удар пришелся в голову. У него упали очки. Травм у министра нет, подавать в суд он не намерен", – рассказала "Сегодня" тогдашний пресс-секретарь Луценко Инна Кисиль, которая была очевидицей событий.Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, который в 2009 году был журналистом, опубликовал в YouTube видео перепалки Шуфрича и Луценко уже после драки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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