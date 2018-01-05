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Шуфрич: Почему в эфире "Шустер LІVE" я подрался с Луценко? Это личное. Вопрос касался членов семьи
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05.01.2018 18:51
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Нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич заявил, что
некорректно вспоминать о его драке в 2009 году с тогдашним главой
МВД Юрием Луценко в программе "Шустер LІVE", так как вопрос касался
членов семьи. Об этом Шуфрич заявил в интервью основателю издания
"ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Шуфрич: Я думаю, некорректно сейчас это вспоминать
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Отвечая на вопрос, что
случилось тогда в студии, Шуфрич ответил: "Личное"."Я думаю,
некорректно сейчас это вспоминать, потому что это вопрос,
касавшийся членов семьи", – добавил нардеп.В 2009 году Луценко
был министром внутренних дел Украины, а Шуфрич – нардепом от
Партии регионов."Как только Юрий Витальевич
(Луценко. – ) открыл дверь, чтобы выйти из студии, к
нему сзади подбежал Шуфрич и набросился на него. Он пытался ударить
его в щеку, но Луценко увернулся и удар пришелся в голову. У него
упали очки. Травм у министра нет, подавать в суд он не намерен", –
рассказала "Сегодня" тогдашний пресс-секретарь Луценко Инна Кисиль,
которая была очевидицей событий.Нардеп от Блока Петра Порошенко
Мустафа Найем, который в 2009 году был журналистом, опубликовал в
YouTube видео перепалки Шуфрича и Луценко уже после драки.
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