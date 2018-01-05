Украинцы не станут меньше ездить в Египет из-за продления ЧП в этой стране - эксперты

Большинство египетских отелей на период новогодних праздников имеют 100%-ную загрузку, несмотря на продление чрезвычайного положения в стране, сообщил руководитель департамента продукта и контрактинга TUI Ukraine в Египте Ихаб Салама.

"Ситуация на курортах страны находится под контролем и без изменений. По нашим данным, большинство отелей имеет 100%-ную загрузку в Новый год", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Эксперт отметил, что рекомендации МИД Украины воздержаться от поездок в эту страну являются довольно стандартными.

"Это стандартные сообщения, учитывая случай в одной из египетских церквей, который произошел 29 декабря 2017 года в Каире. Службам безопасности страны удалось оперативно поймать виновного за нападение", - сказал И.Салама.

В свою очередь, директор Центра развития туризма Владимир Царук считает, что рекомендация МИД Украины не повлияет на турпоток Украинце в Египет.

"Вряд ли это повлияет на турпоток украинцев в Египет. Тем более, что на курортах ситуация остается спокойной, а по соотношению цена-качество Египет является бесспорным лидером зимнего турсезона", - сказал он.

Кроме того, комментируя влияние на турпотоки в Египет решения властей РФ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром, В.Царук отметил, что оно в краткосрочной перспективе не приведет к существенному перераспределению турпотоков на курорты Египта.

"Это решение никак не решает проблемы с отдыхом россиян в Египте. Стоимость тура начинается от $650, плюс трансфер (авиа или автобус) 7 часов до Хургады... Никто такие туры не покупает", - сказал он.

Как сообщалось, МИД Украины 3 января рекомендовало украинским гражданам пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия продленного в этой стране на три месяца чрезвычайного положения. В частности, МИД настоятельно рекомендует пребывающим в Египте украинцам проявлять бдительность при посещении северного побережья, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).