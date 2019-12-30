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В Украине объявили штормовое предупреждение на Новогоднюю ночь
30.12.2019 14:05
В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 декабря Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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