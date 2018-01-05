Журналиста Романа Сущенко и других удерживаемых в России украинцев будут обменивать не по списку, а в индивидуальном порядке. такое мнение выразил адвокат Марк Фейгин, сообщает пишет Радио Свобода .

"Путин не будет менять украинских граждан (удерживаемых в России, - ред.) по списку. Это более дорогой ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин, - ред.) будет пытаться менять их по одному", - заявил правозащитник.

Вместе с тем адвокат рассказал, что его подзащитный Сущенко чувствует себя хорошо.

"Что касается того, как он (Сущенко, - ред.) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом... Мы завершаем знакомиться с делом, оно накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства (конечно, формальные доказательства), что Сущенко является сотрудником украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - отметил Фейгин.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что следователи оказывают на его подзащитного давление, чтобы он признал свою вину .

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