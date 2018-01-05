Правоохранителям, расследующим убийство юриста Ирины Ноздровской, удалось частично восстановить ход событий того рокового дня. Кроме того, на месте преступления полиция сделала несколько важных находок, которые могут помочь раскрыть дело.

Об этом рассказал в интервью «Обозревателю» первый замглавы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, правоохранители полностью воссоздали путь движения Ирины Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве и до места обнаружения тела.

«Она вышла на метро «Героев Днепра», села скорее только в маршрутное такси и доехала практически до своего дома. Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение. Установили время, которое это заняло. И теперь понимаем, когда примерно наступила смерть… Могу сказать, что вечером 29 декабря. Окончательное и точное время – только после проведения комплексной экспертизы», — сообщил правоохранитель.

«Могу точно сказать, что около 17-ти часов Ирина разговаривала с матерью, через пару минут было зафиксировано еще одно соединение – тогда Ирина сказала, что не может сейчас говорить. Это был ее последний разговор с родными. Мы зафиксировали работу мобильного телефона Ноздровской почти до 19 часов 29 декабря. То есть он был включен», — отметил он.

В полиции полагают, что Ирина доехала от метро домой, где ее могли поджидать, либо же она ехала вместе с убийцей.

Аброськин подтвердил, что тело женщины нашли в реке, ей нанесли более десяти ножевых ранений. Ирина была раздета, на ней был только бюстгальтер.

«Почему раздета? Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не «добыли» ДНК убийцы. Также вероятно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили», — сказал он.

«На месте работали водолазы, на дне реки нашли различные комплекты ножей – они были упакованы. Каким образом они там оказались – вопрос. Нашли отдельно еще один нож, но по размеру лезвия ни один из этих ножей не подходит. Они не являются орудием преступления. Но работа продолжается и осмотр территории возле места преступления тоже. В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона – там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины – она в тот день была в дубленке», — сообщил первый замглавы Нацполиции.

По его словам, утверждать, что убийство произошло именно возле реки – пока рано.

«Возможно, туда уже привезли мертвую женщину и сбросили тело в воду. 29 декабря, когда погибла Ирина, в реке был большой поток воды и похоже, что тело отнесло до места обнаружения», — добавил Аброськин.

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