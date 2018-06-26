Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств.

Порошенко и Столтенберг во вторник провели телефонный разговор, на котором обсуждалась подготовка Украины к мероприятиям в рамках саммита НАТО в июльском саммите.

Они также говорили о развитии событий на Донбассе и освобождении украинских заложников, которых Россия держит в тюрьмах на своей территории и в оккупированных регионах.

«Петр Порошенко сообщил генеральному секретарю о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН. Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса», – говорится в сообщении.

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