По словам первого заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой, шоумен Антин Мухарский задолжал 400 тыс. грн алиментов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мухарский, по словам замминистра юстиции, лишился имущества из-за неуплаты алиментов Фото: Антін Мухарський / Facebook Об этом в интервью "5 каналу" сказала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая."В случае Антина Мухарского на четверых детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тыс. грн за все время. Его имущество было арестовано", – сообщила она.Бернацкая отметила, что часть арестованного имущества уже продана, в частности автомобиль с изображением Мухарского и Егоровой.В 2016 году Мухарский развелся с телеведущей Снежаной Егоровой. У них трое общих детей: Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012).В 2017 году шоумен женился на искусствоведе Елизавете Бельской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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