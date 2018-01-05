Международные резервы Украины в 2017г возросли на 21%

Международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составляли $18,808 млрд, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Центробанк также уточняет, что в декабре международные резервы сократились на 0,5%.

"Таким образом, уровень международных резервов Украины к концу 2017 года превысил прогноз Национального банка ($18,6 млрд в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%", - говорится в сообщении.

По данным центробанка, на динамику международных резервов в декабре, в частности, повлияло поступление в пользу правительства в сумме $588,8 млн, из которых $586,4 млн - от размещения государственных облигаций, а также расходы на выплату по внешнему долгу. Так, Международному валютному фонду были осуществлены платежи на сумму $161,8 млн, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $423,6, из которых $403,1 млн составляло обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного долга.

В то же время НБУ в декабре продал на межбанковском валютном рынке $232,5 млн, из которых $85 млн - путем проведения интервенций в форме запроса наилучшего курса.

НБУ в декабре также купил на межбанковском валютном рынке $50 млн путем проведения интервенций в форме запроса наилучшего курса. Таким образом, объем чистой продажи валюты при проведении валютных интервенций в декабре составил $182,5 млн.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 1 января объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.